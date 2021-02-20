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تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الإثنين والثلاثاء

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السبت، 20-02-2021 11:48 ص

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار في الطقس سوف تشهدها البلاد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، حيث يكون هناك أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاطا للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

وتكون توزيعة سقوط الأمطار على البلاد، خلال هذه الفترة، كالتالي:

يوم الإثنين
- أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة
- نشاط للرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

يوم الثلاثاء
- أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
- أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء على فترات متقطعة.
- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
أما عن طقس غد الأحد، يكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة يصاحب ذلك نشاط للرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى و8 للصغرى، السواحل الشمالية 18 للعظمى و10 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى و15 للصغرى، شمال الصعيد 19 للعظمى و7 للصغرى، جنوب الصعيد 23 للعظمى و10 للصغرى.
 

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