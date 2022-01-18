الأربعاء 19 يناير 2022
توقيت مصر 19:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد 48 ساعة.. «الداخلية» تعيد هاتف خالد الغندور

قد يفقد الحركة تمامًا.. تفاصيل مرض أشرف قاسم وحالته الخطيرة

«فتاة أكتوبر» 16 سنة.. أقامت علاقة مع طبيب وصورته معها ثم ابتزته والنهاية!

أول صور من جلسة التحقيق مع خالد منتصر

أول تعليق لفرد الأمن المعتدي على ابنة عصام الحضري بعد إخلاء سبيله

ما هي الدولة العربية الوحيدة التي منحت صلاح أعلى نقاط في «ذا بيست»؟

شروط السعودية لآداء المصريين العمرة هذا العام

نائب معارض لـ فجر السعيد يفجر مفاجأة عن «الفيديو الفاضح» لها مع فراس الحمداني

فنانة شهيرة تعتذر عن حذف مشاهدها الجنسية مع سلمى حايك

حفيد عمر الشريف يرد على وفاته بصورة «مقرفة» وغير أخلاقية

ADS
 

الأرصاد تحذر من طقس اليوم وغدًا

elaosboa98765
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 18-01-2022 11:35 ص

توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، ويسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً وتسقط الأمطار ببعض المناطق.
تشهد عدد من المحافظات خلال حالة الطقس الآن تكون الشبورة المائية مع بداية الساعات الأولي من الصباح علي والتى بدت خفيفة ويتوقع زيادة شدتها مع الوقت على الطريق الزراعي فى الإسكندرية.
وسقطت أمطار مساء أمس علي مدينة قنا والطريق الصحراوى الغربي الرابط بين مدن نجع حمادى وقنا والاقصر، وتلبدت سماء نجع حمادي وفرشوط وأبو تشت وقنا بالغيوم.
وسيطرت البرودة الشديدة والانخفاض الكبير فى درجات الحرارة على مدن وقري المنيا منذ الساعات الأولي من الصباح، وخلت الشوارع من المارة الذى اعتكفوا فى منازلهم، تواصل الوحدات المحلية بمراكز المحافظة أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء، وتطهير مخرات السيول من الحشائش تحسبًا للسيول.
 

إقرأ ايضا

2020_9_15_22_56_15_69

بعد 48 ساعة.. «الداخلية» تعيد هاتف خالد الغندور

فضيحة-طبيب

«فتاة أكتوبر» 16 سنة.. أقامت علاقة مع طبيب وصورته معها ثم ابتزته والنهاية!

2022_1_18_13_26_8_200

أول صور من جلسة التحقيق مع خالد منتصر

أخبار متعلقة

202011200225492549

السبت والأحد.. تعرف على مناطق سقوط الأمطار في مصر

20220102090924924

الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام القادمة

900x450_uploads,2022,01,06,f6a71b30e7

علاء مبارك يثير الجدل بتغريدة سياسية

202011260155585558

شديد البرودة.. تعرف على طقس غد الثلاثاء

1090878_0

تحذيرات من الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

Capture

شاهد.. سقوط الثلوج على الإسكندرية تحول الشوارع لسجادة بيضاء