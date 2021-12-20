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شاهد.. سقوط الثلوج على الإسكندرية تحول الشوارع لسجادة بيضاء

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ثلوج
Native
Teads
الإثنين، 20-12-2021 10:26 ص

شهدت محافظة الإسكندرية تساقط أمطار ثلجية على بعض المناطق في المحافظة، كالمنشية وشارع النبي دانيال، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ للغاية.
وشهد الكورنيش ارتفاعًا شديدًا في الأمواج، وتشهد محافظة الإسكندرية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث انخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة، ووصلت البرودة ليلاً إلى حد الصقيع، مع هطول أمطار غزيرة على فترات متقطعة في جميع أنحاء المدينة الساحلية، في ظل ارتفاع أمواج البحر إلى حوالي 4-5 أمتار في بعض المناطق.
ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة بعد توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية، منذ يوم الجمعة.
 

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