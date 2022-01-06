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علاء مبارك يثير الجدل بتغريدة سياسية

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علاء مبارك
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الخميس، 06-01-2022 02:18 م

أثار علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تغريدة قال فيها إن مصر ليست كُهْنة ولا شبه دولة.
وتحدثت تغريدة علاء مبارك عن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وسنوات حكم الرئيس مبارك، حيث أيده شق وعارضه آخر.
وجاء في التغريدة ردا على تغريدة حذفت: "مع كل الاحترام لحضرتك لم تكن مصر في يوم ولن تكون بإذن الله كهنة أو شبه دولة".
وأضاف: "قد تمر بأزمات وتواجه صعوبات وتحديات لكنها تظل دولة كبيرة لها وزنها وثقلها وهيبتها دولة كبيرة بشعبها وتاريخها وحضارتها وقيادتها وجيشها خير أجناد الأرض الذى حارب وانتصر، حفظ الله مصر وكل عام وحضرتك بخير".
وكلمة "كُهْنة" تعبير عامي يعني قديمة أو خرقة قديمة من القماش، حيث أشار بعض المدونين إلى أن علاء مبارك "هاجم" الرئيس السيسي إثر الكلمة التي ألقاها يوم 28 ديسمبر 2021 والتي قال فيها: "من خوفهم على الكراسي خافوا يصارحوا الناس بكارثة تسعيرة خدمات الطرق والنقل.. لحد ما خلوا البلد كهن.. طرق متهالكة وسكة حديد وقطارات متهالكة، لكن فضل الله هنقف قدام ربنا بضمير مرتاح بعد ما نصلح كل حاجة".
وأضاف أن سياسات التسعيرة كانت سببا وراء تدهور المشروعات القومية.
وأضاف السيسي: "المسؤولية مشتركة علينا كلنا، نحافظ على السكة الحديد.. لما أجري لازم المواطن يجري معايا، علشان نعمر البلد دي".


 

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