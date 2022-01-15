السبت والأحد.. تعرف على مناطق سقوط الأمطار في مصر

السبت، 15-01-2022
10:25 ص
نشر مركز التنبؤ بالأمطار التابع لـ وزارة الموارد المائية
والري، بيانا بـ توقعات سقوط الأمطار الأيام القادمة على جمهورية مصر العربية.
السبت : من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل
الشمالية الشرقية وشمال الدلتا قد تصل إلى 10 مم ، وتتعرض باقى السواحل الشمالية ومحافظات
الوجه البحرى لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-5مم.
الأحد: تتعرض مناطق
من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار
متوسطة قد تصل إلى 10 مم ، وتتعرض باقى السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة
لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-5مم وقد تصل إلى
شمال الصعيد.
وكشفت هيئة الأرصاد
، عن حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة
بقيم تتراوح بين 2-3 درجات ليسود طقس
بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.
ويسود نشاط للرياح بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على
العديد من المناطق وذلك خلال الأيام المقبلة.
- حالة الطقس
السبت 15 يناير والأحد 16 يناير:
أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 30-40% على مناطق من
السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل
الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.