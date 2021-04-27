"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: شديد الحرارة

الثلاثاء، 27-04-2021
09:47 م
الطيب حسين
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس
يوم غد الأربعاء، مشيرة إلى أنه شديد الحرارة
.
وكشفت عن توقعات حالة الطقس
غدا الأربعاء اليوم السادس عشر من أيام شهر رمضان المعظم.
وذكرت أن اليوم سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة يصل 4 درجات عن أمس الإثنين.
ومن المتوقع أن يكون الطقس
حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة
على جنوب الصعيد.
وعن حالة الطقس
ليلا، فيسود طقس
لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء فحاءت كما يلي:
القاهرة الكبرى العظمى 32 درجة والصغرى 17 والوجه البحرى العظمى 32 درجة والصغرى 17 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 25 درجة والصغرى 17 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 16 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33 درجة والصغرى 23 ، وشمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 21 ، وجنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 28.