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اعترافات صادمة لسفاح التجمع: زوجتي خانتني مع صديقي

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الثلاثاء، 28-05-2024 09:55 ص

 

كشف مصدر مطلع، عن اعترافات صادمة للمتهم الشهير بسفاح التجمع خلال التحقيق معه.

وقال المصدر، إن المتهم قال إن زوجته كانت خائنة ومارست الرذيلة مع صديق له، مما جعله ينفصل عنها، لافتا: المتهم قال طليقتي ماتت وابني عايش مع أمي في أمريكا، وفق "القاهرة 24".

وأكمل: عقب معرفة المتهم بتفريغ محتوى اللاب توب والهواتف الخاصة به، اعترف أمام جهات التحقيق بممارسة النيكروفيليا "جماع المتوفاة"، مشيرا: المتهم قال أنا مش فاكر إلا البنت الأخيرة وكانت جميلة وعاشرتها بعد ما ماتت مرتين.

وتابع: المتهم اعترف أن الفيديو المصور لجماع فتاة متوفاة، هو من صوره، لافتا: المتهم ليس له أي سجل إجرامي، أو سبق اتهامه في قضايا سابقة.

وختم: المتهم اعترف بقتلهن بعد تعذيبهن وتقييدهن وممارسة السادية معهن، ومنهن من ماتت خلال العلاقة نتيجة تعاطي الأيس، وأن الجثامين المعثور عليها في حقائب السفر بالإسماعيلية والقاهرة وبورسعيد، من ضحاياه.

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