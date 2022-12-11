اعترافات سائق أوبر المعتدي جنسيًا على طبيبة: كانت سكرانة

الأحد، 11-12-2022
10:20 ص
أحال المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية سائق
إلى الجنايات
لاتهامه باختطاف طبيبة
من دولة عربية والاعتداء
عليها جسديا بمنطقة الزمالك
واستمعت النيابة
إلى اعترافات المتهم :
نص الاعترافات :
س/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بخطف المجني عليها
وكان ذلك بطريق التحايل بأن قمت باستدراجها حال نومها بسيارتك لمكان خال من المارة
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ألا وهي أنه بذات الزمان والمكان أنفى البيان قمت
بهتك عرض المجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن قمت بملامسة مناطق
عفتها والمساس بعورتها بغير رضاها على النحو المبين بالأوراق؟
ج/ الكلام ده محصلش
س/ ما قولك فيها هو منسوب إليك من أنك متهم بالعثور على شئ
فاقد وهو الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليها المبين وصفا بالأوراق ولم تقم بتسليمه
لمالكه او اقرب قسم شرطه وكان ذلك بنية تملكه على النحو المبين بالأوراق ؟
ج / محصلش
س/ ما الذي حدث إذا وما هي ظروف ضبطك واحضارك وعرضك علينا
؟
ج / اللى حصل أن أنا يوم الأحد اللى فات الصبح جالی ریکویست
عند فندق الفيرمونت الى موجود في منطقة نايل سيتي ووصلت للمكان اللي جالي الريكويست
فيه وركبت معايا واحدة حسيت أن هي سكرانة شوية ومش متزنة وأول لما ركبت العربية قعدت
أتكلمت معاها سألتها أنتي منين شكلك مش مصرية ردت وقالتلى أن هي باباها من دولة عربية
ومامتها مصرية وسألتها تحبى تمشى من طريق معين ولا أمشى على اللوكيشن قالتلى لا أمشى
من اللي إنتا عايزه أنا تعبانة ومش شايفة قدامى ومطبقة بقالي كتير 5 أيام تقريبا بس
وبعدها هي لقيتها بتنام شوية وكانت تعبانة كده وريحت لحد لما نامت خالص ودماغها بقت
ورايا بظبط بس فضلت نايمة لحد لما وصلنا قبل الفندق اللى أنا المفروض أوصلها فيه بحاجة
بسيطة كده وقولت أني أقف أفوقها ولما وقفت قبل الفندق جبت مناديل كده وبليتها شوية
وأنا قاعد على الكرسى بتاعى قدام قعدت أطبطب كده بالمناديل على وشها عشان تفوق وفعلا
بدأت أنها تفوق شوية وبعد كده هي جالها تليفون من حد من صحابها وأنا لما جالها تليفون مراتى كلمتنى فنزلت عشان أرد عليها
وبعدها كنت عايز أدخل الحمام فببص ملقتش حتة أقف أعمل فيها ولقيت زي كشك كهرباء كدة
وقفت جمبه ورجعت تانى على العربية كانت هي فوقت وقالتلي وديني على الفندق عشان أنزل
قولتلها ماشی بس أنا عايز فلوس قالتلي فلوس ايه قولتلها أنا بقالى نص ساعة بفوق فيكي
ومشغل التكيف ومحتاج أحط بنزين للعربية لقيتها بتدينى 5 جنيه وبتقولى أهو قولتلها دة
قليل جدا قالتلى أه أنا كنت فكراها 100 جنيه فقالتلي ماشي أنا هدخل أجيبلك فلوس من
جوا قلتلها تمام بس هاتى رقم تليفونك عشان لما أحب أوصلك عشان توصلیلی فلوس قالتلى
ماشى دخلت ومطلعتش فكلمتها قالتلى أنا معييش فلوس والله .
فقولتلها ماشى وجالى ريكويست تانى لرحلة فمشيت وأخدت الزبون
وكنت رايح صلاح سالم وأنا في الطريق لقيت حد شغال معاه بعتالى على الواتساب بتقولى
كلمنى ضروری قلتلها ماشي أنا في رحلة هخلص وأكلمك وبعدها لقيت أرقام كتير بتكلمني ورديت
على نمرة فيهم.
واحد قالى أنت في تليفون الأستاذة أميرة نسيتوا في عربيتك
قولتله حاضر هخلص وأشوفه بس وقفت وبعدها دورت ملقتش حاجة وحد تاني كلمنى قالى تعالالي
على كافيه في المهندسين عشان التليفون قلتله ماشی روحت هناك سألونى عليه بس أنا ملقتهوش
وبعد كدة مشيت فجر يوم الأربع لقيت باب البيت بيخبط جامد فتحت لقيت ضابط ومعاه أربع
أمناء شرطة قالولى تعالى معانا وأخدوني على قسم قصر النيل وبعدها عرفت البلاغ المتقدم
ضدي وأنا معملتش كدة أنا راجل متجوز وعندي بنت ومش هعمل كده القصة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم خطف المجنى عليها بالتحايل ، مستغلا استغراقها في النوم حال إستقلالها
السيارة قيادته ، فأصطحبها بعيدا عن أعين الرقباء وقد اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى
إذ أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن قام بتقبيلها وجردها
من ملابسها بالقوة.