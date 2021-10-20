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اعترافات «أشهر حرامي في مصر» بعد سرقة هاتف صحفي

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الحرامي
Native
الأربعاء، 20-10-2021 03:05 م

أمرت نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حبس الشاب المتهم بسرقة هاتف صحفي أثناء بث مباشر والذي أصبح يطلق عليه كثيرين "أشهر حرامي في مصر"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى حبس متهم آخر.
وأدلى المتهم الأول بسرقة الهاتف أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث قال إنه استولى على الهاتف عن طريق المغافلة والهروب، حيث كان بحوزته دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وأنه ترصد للمجنى عليه حتى سنحت له الفرصة، واستولى على الهاتف وفر هاربا، ولم يكن يعلم أن الهاتف بوضع التشغيل للبث المباشر.
فيما أكد المتهم الثانى، أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهم الأول، وأن المتهم الأول حضر إليه وعرض عليه الهاتف المحمول للبيع، وبالفعل تحصل عليه مع علمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة.
 

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