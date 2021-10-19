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شاهد.. حرامي «سيئ الحظ» يخطف هاتف صحفي "اليوم السابع" أثناء بث مباشر

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اللص
Native
الثلاثاء، 19-10-2021 01:03 م

أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض مراسل موقع اليوم السابع، اليوم الثلاثاء، لسرقة هاتفه المحمول أثناء عرضه لبث مباشر على الهواء على الطريق الدائري.
وكان المراسل ينقل أجواء الطريق بعد تعرض مصر لهزة أرضية قدرت بـ6 درجات على مقياس ريختر، وأثناء ذلك قام لص يقود دراجة بخارية بنشل الهاتف دون أن يعلم أن كاميرا الهاتف مازالت مفتوحة على البث فكشف عن نفسه وظهر وجهه كاملا، وهو يدخن سيجارته.
وحظي الفيديو على تفاعل واسع بين المتابعين وجاءت أغلب التعليقات ساخرة من سوء حظ هذا اللص الذي كشف هويته دون أن يدري.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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