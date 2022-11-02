الأربعاء 02 نوفمبر 2022
توقيت مصر 09:27 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اعتداء وحشي على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للعناية المركزة في حالة حرجة

قرار مفاجئ من شيرين بعد انتهاء فترة الحجز الإلزامي بالمستشفى

أحمد كريمة: يجب على الزواج خدمة زوجته في المنزل وليس العكس

مفاجأة صادمة في الفيديو الجنسي لربة منزل مع «فكهاني»

فضيحة.. ضبط مخدرات في حقيبة وزير هذه الدولة أثناء حضور القمة العربية

برلماني يطالب بزيادة علاوة الغلاء 1000 جنيه: 300 جنيه دا حق كيلو لحمة

بعد رفع الفائدة2% .. سعر الدولار اليوم في البنوك

بالفيديو.. أمن المطار يحبط أغرب عملية تهريب «دولار ويورو»

هل خطأ طبي؟.. الكشف عن سبب وفاة الإعلامية وخبيرة التجميل هديل المشرف

الكويت.. اكتشف خيانة زوجته مع صديقه فتجاهل عقابها وفعل هذا الأمر الصادم

ADS
 

اعتداء وحشي على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للعناية المركزة في حالة حرجة

ن
ايمي شلباية
Native
Teads
الأربعاء، 02-11-2022 09:15 ص


تكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان من جهودها، لضبط رجل وامرأة تعديا بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية، داخل مسكنها، ما أدى إلى اصابتها بارتجاج في المخ، وتم نقلها إلى المستشفى العام في حالة خطيرة.
تعرضت الإعلامية إيمي شلباية، مقدمة برنامج من كل بلد أكلة ومطبخ بالهنا، على القنوات الفضائية المصرية، للاعتداء على يد شخص وزوجته داخل شقتها بمدينة حلوان بالقاهرة، ما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة.

ونشرت ابنة الإعلامية إيمي شلباية؛ مقطع فيديو على صفحة والدتها الشخصية، ظهرت فيه الإعلامية ملقاة بلا حراك على سرير غرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، باستقبال سيدة مصابة بكدمات على رأسها ويشتبه إصابتها بارتجاج في المخ، وتم وضعها تحت الملاحظة بغرفة الرعاية المركزة لمدة 24 ساعة، جراء إعتداء شخصين عليها.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المصابة هي إعلامية شهيرة، حيث تعدى عليها رجل وزوجته مستخدمين آلة حادة داخل مسكنها بمدينة حلوان، ما نتج عنه إصابتها بارتجاج بالمخ وإصابات بالغة بسبب وجود خلافات بينهم، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود خلافات عائلية بين الطرفين، وقيام المتهمين أثناء معاتبة الإعلامية إيمي شلباية، بالتعدي عليها بآلة حادة في منطقة الرأس، ما أدى لإصابتها بارتجاج في المخ.




 

إقرأ ايضا

download (17)

قرار مفاجئ من شيرين بعد انتهاء فترة الحجز الإلزامي بالمستشفى

133-002732-ahmed-karima-customary-marriage_700x400

أحمد كريمة: يجب على الزواج خدمة زوجته في المنزل وليس العكس

Capture

مفاجأة صادمة في الفيديو الجنسي لربة منزل مع «فكهاني»

أخبار متعلقة

196-152319-yasmine-ezz-confrontation-salwa-khattab_700x400

تعليق غير متوقع من ياسمين عز بعد المواجهة الشرسة مع سلوى خطاب

127-001410-yasmine-ezz-statements-2

تعليق ناري من ياسمين عز على انتقادها بسبب نصائحها للزوجات

040478508b

«بلطجي مراته».. أول صورة لعروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى