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اصطدام قطار ركاب بسيارة نقل في السويس والكشف عن عدد الضحايا

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الثلاثاء، 27-04-2021 10:40 ص

باشرت النيابة العامة في السويس، الثلاثاء، التحقيق في حادث تصادم سيارة نقل بقطار الركاب أمام قرية عامر بحي الجناين في السويس، والذي أسفر عن مصرع سائق وإصابة 2 آخرين.
وانتقل فريق من النيابة العامة، برئاسة المستشار أيمن قطب، رئيس نيابة فيصل والجناين، تحت إشراف المستشار محمد الغمراوي، المحامي العام لنيابات السويس، لموقع الحادث للمعاينة والاستماع لأقوال شهود العيان والمصابين في المستشفى، وذكر الشهود أن الحادث وقع على مسافة نحو 100 متر من مزلقان قرية عامر.
وتبين من المعاينة والشهود أن السيارة النقل كانت محملة بالطوب حيث كان قائدها متجها من الطريق الصحراوي إلى داخل قرية عامر، وسلك طريق مزلقان غير شرعي، وحاول العبور من شريط السكة الحديد، لكنه أخطأ في تقدير المسافة بينه وبين القطار ووقع الحادث.
وانتقل لموقع الحادث قيادات الحماية المدنية والسكة الحديد وقسم الجناين للوقوف على الحادث، خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، للوقوف على الحادث، ورفع آثاره من حرم السكة الحديد
وتم الاستعانة بونش ضخم لرفع السيارة النقل من على شريط السكة الحديد ليتسنى عودة الرحلات والتي توقفت على خط «السويس- الإسماعيلية» عقب الحادث.

 

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