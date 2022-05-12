استشهاد لواءين ومجندين بعد مطاردة «مستريح أسوان»

الخميس، 12-05-2022
11:21 ص
استشهد اللواء منتصر عبد النعيم أبو دقة، وكيل الإدارة العامة
للأمن والتحريات بقطاع الأمن العام، واللواء أحمد محيي، مساعد وكيل إدارة الأمن العام
لمنطقة جنوب الصعيد، ومجندان، أثناء عودتهم من مأمورية مطاردة
عناصر إجرامية في جبال
إدفو بمحافظة أسوان.
تلقت شرطة النجدة إخطارا أفاد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي
بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وبالفحص والمعاينة تبين استشهاد
اللواء منتصر عبد النعيم
أبو دقة، وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بقطاع الأمن العام، واللواء أحمد محيي،
مساعد وكيل إدارة الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد، ومجند شرطة أحمد صديق، ومجند شرطة
سعودي شعبان.
وكان اللواء منتصر عبد النعيم أبو دقة، وكيل الإدارة العامة
للأمن والتحريات بقطاع الأمن العام، واللواء أحمد محيي، مساعد وكيل إدارة الأمن العام
لمنطقة جنوب الصعيد، بصحبة مأمورية أمنية بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية
للأمن العام، وذلك لملاحقة وضبط "مصطفى البنك"، مستريح أسوان.