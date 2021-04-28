ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات من طقس الغد

الأرصاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الطقس المتوقع يوم غد الخميس.



وتشهد البلاد ارتفاعًا آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.



كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة كما يلي:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة.