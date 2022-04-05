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ادعوا له.. حالة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة تدخل مرحلة حرجة

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الثلاثاء، 05-04-2022 01:03 م


كشف الفنان حسام داغر تطورات الحالة الصحية لـ الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.
وكتب حسام داغر فى الأيام المترجة دى برجاء الدعاء للاستاذ عبد الحمن أبو زهرة فى صلاوتكم .. حالته حرجة والدعاء يغيرالأقدار".
يذكر ان كشف أحمد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريحات صحفية، عن آخر تطورات حالة والده الصحية .
وأكد أحمد أبو زهرة، أن والده مازال تحت الأجهزة داخل غرفة العناية المركزة ، ولايوجد جديد قد طرأ علي حالته الصحية حتى الآن.
وصرح أحمد نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة ، في وقت سابق، أنه بصدد نقله والده حالياً الى مستشفى الجلاء العسكرى بعد تعرضه إلى وعكة صحية خلال الايام الماضية.
وتابع أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، فى اللحظات الراهنة برفقة والدي عبد الرحمن أبو زهرة فى سيارة الاسعاف لنقله الى مستشفى الجلاء بعد أن تعرض إلى إهمال طبي شديد فى المستشفى الذى ظل بها على مدار الايام الماضية .
وكشفت الدكتورة منى عبد الرحمن أبو زهرة، تطورات الحالية الصحية للفنان القدير  عبد الرحمن أبو زهرة قائلة: “الأسبوع اللي فات سقط سقطة بسيطة في البيت  وقام ومشي عادي بعدها وكان  كويس  لكنه بعد فحصه تأكد إصابته بكسر في الحوض وبعد فحصه من قبل دكتور مخ وأعصاب، قال: ”عنده جفاف  لأن فعلاً فضل أسبوع رفض شرب المياه".
وتابعت في مداخلة خلال مداخلة هاتفية، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: "الحالة تدهورت ونقل المستشفى  وقطع تناول الأكل خمس أيام   فإضطرت المستشفى تركيب أجهزة ضخ  للطعام ".
وواصلت: "مش واعي أوي باللي حواليه ومش متواصل معاهم كويس ومش بيتكلم مع الي حواليه"، وطالبت محبيه بالدعاء له  قائلة: "ادعوله يقوم بالسلامة".
وحول إمكانية، إجراء تدخل جراحي لعلاج  كسر الحوض قالت: “المفروض فيه عمليه لكن حالته لسه مش مستقرة وممكن  البنج ياثر  عليه.. وبالتالي محتاج يتعافى شوية ويتناول الطعام عشان نحدد التدخل الجراحي  هيكون أمتى".

 

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