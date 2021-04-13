اختطاف الفنانة انتصار الحمادي من الشارع على يد مسلحين

الثلاثاء، 13-04-2021
12:12 م
المصريون
في واقعة صادمة، تعرضت الفنانة
اليمنية انتصار الحمادي
، للاختطاف
من جانب عناصر مسلحة
تتبع ميليشيا الحوثي من أحد شوارع صنعاء واقتادتها إلى جهة مجهولة.
وبحسب
“العربية.نت”؛ فإن صديقات “الحمادي” ذكرن على مواقع التواصل، أن مسلحين حوثيين
هجموا على الحمادي واختطفوها أثناء سيرها في شارع جدة وسط صنعاء، ولم يعرف مصيرها
حتى الآن.
من جانبه، ذكر
موقع “نيوز يمن”، أنه تم اختطاف
“الحمادي” إلى جانب زميلتين لها هما يسرا وابتسام
ورابعة تدعى سارة ساري، ما تزال قيد الملاحقة من قبل الميليشيا.
وأكدت منصة
“يمني فيمنيست فويس”، اختطاف
الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي
وسجنها من قبل
جماعة الحوثي الإرهابية، وأرجعت السبب إلى عملها الذي يعتبر جريمة لدى جماعة
الحوثي المتشددة.