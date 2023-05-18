الخميس 18 مايو 2023
توقيت مصر 22:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"اتجوز خمسة".. الزوجة والإبن يتخلصان من الزوج بطريقة مروعة

العرض السعودي لـ ميسي يرتفع لمبلغ خرافي

سر ظهور محمد رمضان عاريًا في شوارع ميامي الأمريكية

بينهم مصر.. تقرير يكشف مفاجأة: 3 دول عربية ضمن أغنى دول العالم

"حتى ممرضته لم تسلم منه".. التحقيقات تفجر مفاجآت في طبيب "الابتزاز الجنسي"

فضيحة.. بث مشاهد جنسية بالخطأ على الهواء في التليفزيون بدولة عربية

"أنا مبخلفش".. مسؤول حكومي: مراتي تركت المنزل 14 شهرًا وعادت بطفلة

الكشف عن سبب حظر صيد وبيع أسماك البحر الأحمر

تعليق مفاجئ من غوارديولا بعد سحق ريال مدريد 4-0

" بيعاشرني بطريقة مخيفة".. عروس المطرية تطلب الطلاق بعد أسبوع من الزواج

"اتجوز خمسة".. الزوجة والإبن يتخلصان من الزوج بطريقة مروعة

cba5e098af2c96d8523bb64e62480eaa
ارشيفية
الخميس، 18-05-2023 12:53 م


كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر، بوفاة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز  داخل مسكنه.

 تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة ونجل المجني عليه، مقيمان بدائرة المركز. 

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب خلافات بينهم، قاما على إثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

واعترفت الزوجة وتدعى هدية.ع، وتبلغ من العمر 47 عاما، في التحقيقات بقتلها زوجها انتقاما منه لزواجه عليها 5 مرات، وكان ينتوي الزواج عليها للمرة السادسة، فضلا عن أنه كان يعاملها معاملة سيئة للغاية، موضحة أن تلك المحاولة لقتله لم تكن الأولى بل حاولت قبل ذلك قتله بالسم لكنها فشلت، فقررت تكرار المحاولة مرة أخرى وفشلت أيضا، إلى أنّ قررت قتله بضربه بآلة حادة على مؤخرة رأسه.

 

وخرجت الزوجة بعد قتلها زوجها لأقاربه وجيرانه بمنطقة رواج بالبياضية وأخبرتهم بوفاته، وبحضور الطبيب تأكد أن الوفاة غير طبيعية.

إقرأ ايضا

234887

العرض السعودي لـ ميسي يرتفع لمبلغ خرافي

ج

سر ظهور محمد رمضان عاريًا في شوارع ميامي الأمريكية

The_Nile_River_at_Cairo

بينهم مصر.. تقرير يكشف مفاجأة: 3 دول عربية ضمن أغنى دول العالم

أخبار متعلقة

The_Nile_River_at_Cairo

بينهم مصر.. تقرير يكشف مفاجأة: 3 دول عربية ضمن أغنى دول العالم

817

تلميحات وحرب كلام بين "ساويرس" و عمرو أديب (فيديو)

6811505_1606754265

"لا مسامحتك حي أو ميت".. مي العيدان تهاجم أحمد بدير بسبب تطور مفاجئ

images

مارست الرذيلة مع صديق زوجها.. ثم كانت الصدمة!

1067310458_0_0_2731_2048_1920x0_80_0_0_a185092886d5f1c1e8d3f29dd307a630

بعد الزلزال.. خبير يفجر مفاجأة صادمة عن إمكانية انهيار سد النهضة

تنزيل

إسبانية مسلمة تشكو من دفعها 80 جنيهًا للدخول للصلاة في أحد المساجد بمصر