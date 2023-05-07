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إسبانية مسلمة تشكو من دفعها 80 جنيهًا للدخول للصلاة في أحد المساجد بمصر

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الفتاة
الأحد، 07-05-2023 01:19 م

 

زعمت فتاة إسبانية مسلمة مقيمة في مصر أنها دفعت تذكرة بقيمة 80 جنيه للسماح لها بدخول مسجد للصلاة.

 

وقالت خلال مقطع فيديو:" أنا دفعت أمس 80 جنيه، عشان أدخل مسجد، أنا مش ذهبت عشان أعمل سياحة، أنا توجهت إلى المسجد لأداء الصلاة، قالوا لي في تذكرة". مستنكرة دفعها ثمن تذكرة للسماح لها بدخول المسجد.

 

مساجد تاريخية

وأثار المقطع حالة من الجدل، وعلق مغرد قائلا: "هذي مساجد تاريخية فيه ناس تدخلها للفرجة وتطلع فعليها تذاكر، تبين تصلين روحي لأي مسجد فروض.. مصر مليانة فيها أكثر من 140 ألف مسجد شوفي المسجد اللي فيه مصلى نساء وأدخلي صلي".

وأشار مغرد آخر إلى أن المسجد اسمه مسجد السلطان حسن، موضحا: "المسجد أصبح غير مخصص للصلاة فيه وتم ترميمه وتحويله لأثر فقط ومزار".
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