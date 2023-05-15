



رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على الإعلامي عمرو أديب، بعد انتقاده الأشخاص الذين استفادوا في ظل الأوضاع الراهنة في مصر، لكنهم غير راضيين.

وعلق ساويرس على فيديو من حلقة برنامج "الحكاية" الذي يقدمه أديب، قائلا: "صباح الخير… هدى اعصابك احنا بنتسلى بس الحمد لله الدنيا حلوه والعيشا فل والاشيا معدن والشغل تمام.. وهتفرج ان شالله".

ويقول أديب في الفيديو: "في ناس لم تستفد أوي من الي بيجرى، بس اكتشفت في ناس استفادت أوي من الي بيجرى وبرضو مفيش فايدة. يعني دائما كان واحد يقلك إيه: وهو ليه الناس دي قالبة غامق كده؟ فيقلك أصل إيه هو ما استفادش... لا استفاد".

ويضيف: "في ناس استفادوا بس حاسين الاستفادة مش كاملة أو ما عملوش كل الي هم عايزينو أو المليار ما قفلتش... ف دول برضو عندهم مشكلة وعندهم إحساس إنو المواضيع ممكن تبقى أحسن من كده أو كانوا يعملوا فلوس أكتر من كده".

وتابع: "إنما الغريب في الأمر إن الناس الي حققت مصالحها برضو عندها عدم رضا والناس الي محققتش مصالحها وده الطبيعي عندها عدم رضا والإتنين قاعدين في حتة واحدة، ودي أغرب حاجة في مصر".

وأضاف عمرو أديب: "يعني مثلا لما كنا موجودين وقت الرئيس مبارك قبل الثورة كان واضح كان في ناس ليها مصالح.. دول كانوا بيدافعوا عن الحزب الوطني.. مفهوم.. ناس عندها بزنس في قطاعات معينة بتدافع عن الحزب الوطني وهذا في كل مكان في العالم".