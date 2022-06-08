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الإعدام للمتهم بإرسال مخدرات في حقائب 3 معتمرات إلى السعودية

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المعتمرات
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الأربعاء، 08-06-2022 02:03 م

أصدرت محكمة جنايات الشرقية قرارا بإحالة أوراق المتهم الثالث والرئيسي من المتهمين الستة في واقعة دس مواد مخدرة في حقائب 3 سيدات معتمرات بالشرقية إلى المفتي.

وحددت المحكمة جلسة الثالث من شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم، وتأجيل محاكمة باقي المتهمين لذات الجلسة للنطق بالحكم عليهم جميعا.

وتعود تفاصيل الواقعة ليوم 18 أبريل عام 2019، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من: "صباح عطية، 70 سنة، وفايقة عبد العزيز، 63 سنة، ونبوية عبد العزيز، 60 سنة"، يتهمون فيه عددا من الأشخاص بدس كمية المواد المخدرة لهن في حقائب سفرهن لتأدية فريضة العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وتبين أن المتهمين كونوا عصابة غرضها تصدير المواد المخدرة محل الاتهام، وذلك بأن دسوا المواد المخدرة في حقائب السيدات الثلاث المجني عليهن، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.
 

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