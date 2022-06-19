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ابنة حسني عبدربه تفضحه في بث مباشر: كذاب وحسبي الله ونعم الوكيل فيك

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ابنة حسني عبدربه
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Teads
الأحد، 19-06-2022 12:11 م

نشرت ابنة حسني عبد ربه لاعب النادي الإسماعيلي السابق مدير الكرة الحالي بالفريق، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وهاجمت ابنة حسني عبد ربه، والدها قائلة،" خلاني أكذب كتير وأذي ولاده وكل حركاته قذرة وبقوله حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بابا".
وتابعت في بث مباشر لها،" كان بيدينا 20 ألف جنيه وبعدين قعد سنة كاملة مابيصرفش علينا.. وضربني بالقلم علشان طلبت 200 جنيه".
وقالت ابنة حسني عبد ربه عن زوجته الثانية ، " مين ميرنا دي؟.. دي هتقشطك وترميك تحت رجلها وفي الآخر هترجع لماما واللمة الكذابة اللي حواليك دي هتتفض.. وأنا مهما اتكلم مافيش حاجة هتوصف النار اللي جوايا".

وأوضحت ابنة حسني عبد ربه، أن والدها كان يتنمر عليها أمام أصدقائه بسبب زيادة وزنها، مشيرة إلى أن والدها حرضها على الكذب على والدتها في وقت سابق.
 

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