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قصة هند القحطاني مع 4 شباب من أبناء عمومتها جلسوا أمامها للزواج منها (فيديو)

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هند القحطاني
Native
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الأحد، 19-06-2022 10:37 ص


حكى الراوي السعودي نواف العنزي قصة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني، التي تقدم لها 4 شباب من أبناء أعمامها لطلب يدها للزواج منها.
وقال خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي : " قصة هند القحطاني في زمن قديم وكانت ذكية وجميلة وتجيد الشعر ".
وأشار إلى أن أبناء أعمامها الأربعة تقدموا لخطبتها وقالوا أنهم الأربعة تقدموا لخطبتها فقال والدها الرأي لـ "هند".
وتابع توجه والد هند إليها وقال لها " يا هند عيال عمك الأربعة يتقدمون لخطبتك اللي توافقي عليه نقول له مبروك".
وأضاف: ردت هند ببيت شعر قائلة: " يا بوي سلملي على عيال عمي .. اللي لهم بين القبائل باع.. أفخر بهم.. وتاريخهم بين القبائل يشرف .. الرأي رأيك.. والهدى عند الله وفجوجة للغانمين وساع.. اللي يبي له درة مصونة ما هي تنشرى ولا تنباع.. يقدم اللي واثق من نفسه .. وترا النسا بحر بلا قاع وترا الرجال ذكور والاسم واحد لكنهم في النايبات أنواع فالله يحييكم وكل وفعله".

ورد الشباب الأربعة بأبيات شعرية وبدأوا في تعديد محاسنهم أمامها لكي تختار أفضلهم وأثنى كل منهم على محاسنه أمامها متعشماً أن يقع الاختيار عليه، وبعد انتهائهم اختارت هند ابن عمها الرابع، بعدما أقنعها بأنه جامع لجميع الصفات التي عددها أخوانه الثلاثة فوافقت عليه.
 

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