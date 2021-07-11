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سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء: جمع حليب أيه؟.. شاهد الرد الصادم

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سيد علي
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الأحد، 11-07-2021 06:50 ص

قال الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ،  إن الطلبة اعتادت حفظ الأسئلة فى الامتحانات ويشعروا بالتفوق الوهمى مطالبا الأهالى والطلبة بعدم التركيز على أمور تخص الامتحانات الطويلة والوقت خاصة أن الأمر بأكمله منافسة بين الطلبة فى أداء الامتحانات بمعايير ثابتة.
وفاجأ  الإعلامى سيد على مقدم البرنامج  وزير التربية والتعليم خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم ، بسؤاله بـ جمع كلمة حليب ليرد الأخير " أنا مش حافظ الإجابة ولا إحنا بنعرف الامتحان " مؤكدأ ان الحاسب الآلى هو من يقوم ب عمل الامتحان ويأخذه من بنك الأسئلة ويكون هناك 5 اختيارات من متعدد .
ولفت الى انه فيما يختص بشكاوى الطلاب بعدم وجود مراوح فى اللجان موضحا أن تعليمات وزارة الصحة أصدرت تكليفاتها بعدم استخدام المراوح لأسباب تتعلق ب فيروس كورونا  ولكن تم السماح ب استخدام مراوح جانبية فقط ..
وأشار لوجود تعاون كبير من جهات عدة منها وزارة الداخلية، الصحة ، الاتصالات ، العدل وجميع الاجهزة السيادية لتأمين ماراثون انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

 

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