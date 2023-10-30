إليسا تثير الجدل بملابس فاضحة في موسم الرياض بالسعودية

الإثنين، 30-10-2023
01:07 م
تلقت الفنانة اللبنانية إليسا العديد من الانتقادات بسبب ملابسها الفاضحة أثناء حضور حفل عشاء بمناسبة افتتاح موسم الرياض
2024.
وارتدت إليسا توب عاري الصدر مما عرضها لانتقادات عديدة بسبب الملابس الجريئة.
حرصت النجمة اللبنانية إليسا على تلبية دعوة المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه، لحضور حفل عشاء بحضور عدد كبير من النجوم بمناسبة افتتاح موسم الرياض
2024.
واختارت إليسا بدلة بلون فضي لامع من تصميم Paco Rabbane من الأزياء الجاهزة لعام 2022، ووصل سعر الجاكيت إلى 1559 دولار، أي ما يعادل 50 ألف جنيه، شاهده من موقع بيعه. ونسقته مع بنطلون من نفس الخامة واللون، وصل سعره إلى 1290 دولار، أي ما يعادل 40 ألف جنيه.
إلى جانب آخر، رفضت إليسا إليسا الحديث عن ألبومها المنتظر صدوره في شتاء 2023، مؤكدة أنه سيتأجل في الفترة الحالية.
قالت إليسا: "صعب في هذا التوقيت طرح ألبومي الجديد، وسط ما يحدث في غزة، ويجب احترام ذلك، شغلنا نكمله لأن هذا رزقنا، ولازم نشتغل، لكن ألبوم؟ أشعر أنه يجب أن ننتظر لنرى الوضع سيصل إلى أين"، وذلك في لقاء خلال تواجدها في مقر شركة "روتانا" في المملكة العربية السعودية.
وكانت إليسا تعرضت لحملة انتقادات بعدما أحيت مؤخرا يوم 21 أكتوبر الجاري حفلا في ألمانيا وسط الحرب على غزة، وردت إليسا على الانتقادات مؤكدة أن الفنانين مستمرين في عملهم لأن هذه هي وظيفتهم ولا يمكن أن يتوقفوا، وطالبت الجميع بعدم المزايدة على وطنيتها ومواقفها.