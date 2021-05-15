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أسقطت البرج بالكامل..

إسرائيل تقصف مكتب قناة الجزيرة في غزة

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السبت، 15-05-2021 04:22 م المصريون

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية في غزة اليوم السبت تدمير برج الجلاء بـ 6 صواريخ الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة من ضمنهم قناة الجزيرة بعد قصفه بعدة صواريخ من طائرات إسرائيلية.
وأطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلية صواريخ على برج الجلاء الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة وسط حي الرمال بمدينة غزة.
ويضم البرج عدد من الشقق السكنية التي تتبع لمواطنين، اضافة لمكتب شبكة الجزيرة، وكذلك مكتب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، وكذلك عدد من الاذاعات الفلسطينية، اضافة لمكاتب محامين.
 

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