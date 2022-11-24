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إسرائيل تعتقل مصريين من مطار بن غوريون

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الاحتلال
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الخميس، 24-11-2022 12:21 م

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية احتجاز السلطات الإسرائيلية لخمس أشخاص يشتبه أن يكون بينهم مصريون، بعد ضبط شحنة قطع أسلحة بمطار بن غوريون قادمة من دول أجنبية.

ومددت محكمة إسرائيلية، وفق موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، اعتقال اثنين منهم، من سكان القدس الشرقية ستة أيام، وأفرج عن الباقين في ظل ظروف تقييدية.

وألقت الشرطة القبض على خمسة من المشتبه بهم في استيراد "قطع أسلحة"، وبحسب الاشتباه، تم إخفاء أجزاء الأسلحة داخل شحنات لعب تم استيرادها إلى إسرائيل عبر شحنات جوية من دولتين مختلفتين في الأشهر الأخيرة.

ورصدت الشرطة الإسرائيلية عدة شحنات كانت فيها أجزاء أسلحة مموهة.
ومددت محكمة ريشون لتسيون اعتقال اثنين من المشتبه بهم من سكان القدس الشرقية ستة أيام. وتم إطلاق سراح ثلاثة مشتبه بهم آخرين في ظل ظروف تقييدية في نهاية التحقيق.

وأجرت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا تحقيقًا سريًا مع أجهزة أمن من دول مختلفة حول العالم، "حول استيراد أسلحة عبر شحنات لعب الأطفال" ، وتابعت في عدة مناسبات شحنات الألعاب التي تم استيرادها إلى إسرائيل. وبدأ محققو لاهاف 433 بفحص المواد مع قسم الطب الشرعي بالفعل، وكان هناك اشتباه في استيراد أسلحة عن طريق الشحن.

 

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