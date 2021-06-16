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إثيوبيا تتحدى وتوجه رسالة لكل الدول العربية: ملء السد في موعده

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ابي أحمد
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الأربعاء، 16-06-2021 09:40 ص

أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، عن رفضها لقرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، مؤكدة أن الجامعة “أهدرت فرصة للعب دور بناء في حل الأزمة”.
وأكدت الوزارة في بيان أن إثيوبيا “ترفض قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة بشكل كامل”.
وأشارت إلى أن السلطات الإثيوبية ترى أن “التعاون والحوار هما سبيلا تحقيق الأمن المائي لأي من دول حوض النيل”.
ولفتت الخارجية الإثيوبية إلى أن الملء الثاني لخزان سد النهضة “سيتم في موعده”، وشددت على التزامها بإعلان المبادئ.
وكانت الدول العربية دعت خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء العرب التابع لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى الاجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأكد وزراء الخارجية العرب أن “الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي”، وأعربوا عن رفضهم “أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل”.
وطالب الوزراء إثيوبيا “بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد”.
 

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