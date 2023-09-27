الخميس 28 سبتمبر 2023
توقيت مصر 07:40 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعاطف معه العالم.. الفتاة السورية تكشف سبب رفضها عرض زواج صديقها اليوتيوبر زاهر

قرار قضائي جديد في قضية فاطمة المؤمن

بعد وفاة 100.. أول ظهور للعروسين الناجين من حريق قاعة فرحمها بالعراق

تسبب الوفاة بعد أكلها بساعات.. تحذير عاجل من سمكة سامة في الأسواق

قاتل موظفة داخل جامعة القاهرة ينهي حياته قبل القبض عليه

"قبلات وملامسة"..ضحية جريمة المهندسين تكشف تفاصيل هتك عرضها

سعر الدولار الآن رسميًا بعد وصوله في السوق السوداء لهذا الرقم

صدمة.. لقاء سويدان تصفع ميدو عادل على المسرح وتتوجه للنيابة

شاهد.. مشاداة بين نيشان وياسمين عز خلال منتدى الإعلام في دبي :"حقارة"

الأقمار الصناعية تلتقط صورًا مقلقة لسد النهضة وخبير يكشف عن لغز مُحير

أول ظهور للأميرة فوزية حفيدة الملك فاروق في زيارتها الأولى لمصر

IMG-20230927-WA0005
الأميرة فريدة
الأربعاء، 27-09-2023 11:28 ص


حرصت الأميرة فوزية لطيفة ابنة الملك أحمد فؤاد الثاني وأصغر أحفاد الملك فاروق على حضور عرض أزياء شهير أمس الثلاثاء فى أول زيارة لها فى مصر .

وعبرت الأميرة فوزية عن سعادتها بالتواجد فى مصر وبحضورها عرض الأزياء وبالمواهب المصرية.

واحتفلت الأميرة فوزية لطيفة ابنة الملك أحمد فؤاد الثاني وأصغر أحفاد الملك فاروق بحفل زفافها عام 2019.

وعقد حفل الزفاف العائلي فى جينيف في منزل والدها الملك السابق ، حيث أقيم حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء.

وحضر قران الأميرة فوزية وسيلفيان الثاني ياسمين بنت الأميرة فريال و زوجها علي شعراوي وملك بيير طوسون ابنة النبيلة فاطمة طوسون كذلك محمد علي وفخر الدين شقيقا العروس الأميرة فوزية.

وتزوجت الأميرة فوزية من سيلفيان هوندو وهو فرنسي مسلم يعمل مهندسا بإمارة موناكو.




إقرأ ايضا

download (2)

تعاطف معه العالم.. الفتاة السورية تكشف سبب رفضها عرض زواج صديقها اليوتيوبر زاهر

download (1)

قرار قضائي جديد في قضية فاطمة المؤمن

download

بعد وفاة 100.. أول ظهور للعروسين الناجين من حريق قاعة فرحمها بالعراق