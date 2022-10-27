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بعد تطليق دنيا بطمة.. محمد الترك يظهر بحالة غير طبيعية ويطلب السماح من محمد رمضان

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الترك وبطمة
Native
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الخميس، 27-10-2022 11:59 ص


ظهر المنتج البحريني محمد الترك، غاضبا وبحالة غير طبيعية عبر مقطع فيديو، شاركه مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وطمأن "الترك" في بداية المقطع، متابعيه مشيرا إلى أنه بخير، وموجها رسالة لوالدته قائلا:"أمي حبيبتي مها الترك، 3 سنوات ونصف، لم أزورك، أنا كنت مقصر، أنا اللي كنت غلطان".

كما قدم "الترك" اعتذاره، لـ "محمد رمضان"، عبر المقطع المتداول، قائلا: "آسف لأنك يوم ما كنت مريض على فراش الموت ما جيت لعندك، أعتذر سامحني".

واعترف "الترك"، بأنه في عزاء عمه، لم يحضر دفنته، مطالبا منه أن يسامحه.

وأشار المنتج البحريني ، إلى أنه يوم تخرج ابنته "حلا"، لم يكن واقفا معها، موجها لها رسالة: "لا تزعلي من أبوك"، مختتما المقطع بقوله: "اهلك ثم أهلك ثم أهلك".
 

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