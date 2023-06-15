أول صور لسمكة القرش التي افترست السائح الروسي بعد تحنيطها

الخميس، 15-06-2023
09:08 ص
وثقت مجموعة صور أول ظهور لسمكة القرش القاتلة التي افترست السائح الروسي في الغردقة بعد تحنيطها.
وقام متخصصون بمعهد علوم البحار ومحميات البحر الأحمر بتحنيط السمكة لوضعها في المتحف الخاص بالمعهد.
الجدير بالذكر تمكن الصيادون من اصطياد القرش ونقله بمعرفة الجهات المختصة وفريق متخصص من وزارة البيئة لمعهد علوم البحار بالغردقة لتحليله وتشريحه وإعداد تقرير علمي لبيان ومعرفة تغير سلوكه واستخراج جسد السائح من داخله.
وكانت السلطات نجحت في استخراج نصف جثة السائح الروسي
من بطن القرش، وهي الرأس والصدر والذراعين، فيما نجح الصيادون في استخراج النصف الثاني من البحر وقت وقوع الحادث.