



كلمات مؤثرة، تحدث والد السائح الروسي ضحية هجوم القرش القاتل، واصفًا الحادثة المفجعة بأنها "صدفة سخيفة للغاية".

وقال والد الضحية يوري بوبوف، إن مأساة ابنه فلاديمير استغرقت بضع ثوان، حين شوهد وهو بين فكي القرش القاتل ويصرخ مستغيثًا.

وأضاف "بوبوف" أن القرش شن هجومه المروّع على ابنه البالغ من العمر 23 عامًا في شاطئ أحد منتجعات مدينة الغردقة، دون أن يتمكن من فعل أي شيء لمساعدته.

وأشار إلى أن الأسرة ذهبت إلى الشاطئ للاسترخاء، حين تعرض الابن فلاديمير لهجوم من سمكة القرش في بضع ثوان، وكان يصرخ لطلب المساعدة قائلًا "بابا أنقذني".

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم يكن أحد من أفراد عائلة فلاديمير بالقرب منه في الماء لمساعدته، رغم أن التقارير الأولية أفادت بأن صديقته البالغة 23 عاما أفلتت من هجوم القرش.

لكن الأب كشف عن حقيقة الأمر قائلًا: "ماذا يمكنك أن تفعل في هذه اللحظة؟ الأمر حدث وانتهى في 20 ثانية، وجرته سمكة القرش تحت الماء، واصفًا الأمر بأنه صدفة سخيفة للغاية، لأن الشاطئ آمن".

وفي وقت سابق، نجحت الصيادون في اصطياد قرش "النمر" الذي هاجم وقتل السائح الروسي في مياه مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر .

وقالت مصادر صحية وبيئية في محافظة البحر الأحمر لوسائل إعلام، إن الواقعة لم يتبعها أي هجوم آخر أو إصابات أخرى بسبب سمكة القرش أو غيرها.

وأرجعت المصادر هجوم القرش غير المتوقع إلى إلقاء جيف الحيوانات والماشية النافقة في مياه البحر، وهو ما جذب القروش إلى سواحل المدينة التي تعد بمأمن من هذه الهجمات.