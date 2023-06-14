الأربعاء 14 يونيو 2023
توقيت مصر 12:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بحضور هؤلاء.. تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف

مفاجأة مدوية.. سمكة القرش التي افترست السائح الروسي التهمت اثنين قبله

"صدمنا كلنا".. مصطفى شوبير يكشف ما حدث مع المشجع الزملكاوي في المغرب

البيضة ولا الفرخة؟.. علماء يحسمون الجدل التاريخي أخيرًا

قتله ودفنه داخل عيادته.. أول صورة للطبيب ضحية الغدر من زميله

شاهد.. تحنيط سمكة القرش التي التهمت السائح الروسي

كشف مفاجأة.. الجيش الإسرائيلي يعلن نتيجة التحقيق في مقتل جنوده على يد جندي مصري

شاهد.. بوتين يهين وزير دفاعه أمام الجنود

القحطاني

الأهلي يرفض انتقال الشناوي لهذا النادي

شاهد.. تحنيط سمكة القرش التي التهمت السائح الروسي

download (2)
سمكة القرش
الأربعاء، 14-06-2023 09:35 ص

بدأت مصر العمل في تحنيط سمكة القرش التي التهمت سائحًا روسيًا لعرضها في متحف، بحسب وسائل إعلام محلية.

 

وأظهر مقطع فيديو قيام متخصصون بمعهد علوم البحار ومحميات البحر الأحمر بالبدء في إجراء عمليات التحنيط تمهيدا لوضعه في المتحف الخاص بالمعهد.

وكانت السلطات نجحت في استخراج نصف جثة السائح الروسي من بطن القرش، وهي الرأس والصدر والذراعين، فيما نجح الصيادون في استخراج النصف الثاني من البحر وقت وقوع الحادث.

وتمكن صيادون من اصطياد القرش ونقله بمعرفة الجهات المختصة وفريق متخصص من وزارة البيئة لمعهد علوم البحار بالغردقة لتحليله وتشريحه وإعداد تقرير علمي لبيان ومعرفة تغير سلوكه واستخراج جسد السائح من داخله.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

إقرأ ايضا

2024997_0

بحضور هؤلاء.. تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف

2124900_0

مفاجأة مدوية.. سمكة القرش التي افترست السائح الروسي التهمت اثنين قبله

zxdfhdfhfdxhfxdhfghfgh

البيضة ولا الفرخة؟.. علماء يحسمون الجدل التاريخي أخيرًا

أخبار متعلقة

196-170441-shark-devours-russian-egypt_700x400

والد السائح ضحية القرش يكشف مفاجأة عن "صدفة سخفية للغاية"

download

بعد فتح بطنها.. مفاجأة عن ما عثروا عليه داخل سمكة القرش التي افترست السائح