شاهد.. تحنيط سمكة القرش التي التهمت السائح الروسي

بدأت مصر العمل في تحنيط سمكة القرش التي التهمت سائحًا روسيًا لعرضها في متحف، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأظهر مقطع فيديو قيام متخصصون بمعهد علوم البحار ومحميات البحر الأحمر بالبدء في إجراء عمليات التحنيط تمهيدا لوضعه في المتحف الخاص بالمعهد.

وكانت السلطات نجحت في استخراج نصف جثة السائح الروسي من بطن القرش، وهي الرأس والصدر والذراعين، فيما نجح الصيادون في استخراج النصف الثاني من البحر وقت وقوع الحادث.

وتمكن صيادون من اصطياد القرش ونقله بمعرفة الجهات المختصة وفريق متخصص من وزارة البيئة لمعهد علوم البحار بالغردقة لتحليله وتشريحه وإعداد تقرير علمي لبيان ومعرفة تغير سلوكه واستخراج جسد السائح من داخله.

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