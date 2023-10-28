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الصحة الفلسطينية: حصيلة الشهداء في قطاع غزة تقترب من 8 آلاف

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السبت، 28-10-2023 06:54 م نسمه عبد الوهاب
أعلنت  وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 7703 شهيدا منذ اندلاع الحرب بين حماس واسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقالت وزارة الصحة الفلسسينية، إن الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم أمس (الجمعة)، وارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 من بينهم أكثر من 3500 طفل حتى الآن.

قنابل فسفورية تلوث الهواء ومياه ملوثة تسبب الأوبئة
تعرضت البيئة الفلسطينية عامة، وقطاع غزة خاصة، إلى الكثير من الانتهاكات الإسرائيلية خلال سنوات الحصار، ولكن مانشهده اليوم من حرب شعواء تتضمن تدميرا غير مسبوق لأي مدينة في التاريخ، فإن الاحتلال الإسرائيلي بذلك ينتهك كل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية البيئة ويلوث بحربه الهواء ويزيد من معدلات تسممه نتيجة استخدام أسلحة الدمار الشامل والمحرَّمة دوليا مثل الأسلحة الكيميائية والمشعة والفسفور الأبيض واليورانيوم المنضب، وتسرب المواد الخطرة والملوثات إلى التربة والمياه والهواء، ما يزيد من معاناة كوكب الأرض من الانكسار المناخي ويتسبب بمزيد من الأمراض.
وقد رصدت وكالة أنباء الشرق الاوسط فى تقرير لها اليوم ، الاثار المدمرة للاحتلال الاسرائيلى على البيئة الفلسطينيية ليصبح شتاء ملبدا بالكوارث البيئية وانتشار الاوبئة والامراض.

فى البداية، أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة بفلسطين ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية استكهولم ياسر أبو شنب، إن الاحتلال الاسرائيلي وعلى مدى عقود من إحتلال الارض الفلسطينيه يعمد الى تطبيق سياساته وخطط المبنيه على مبدأ الارض المحروقه بحيث يجعلها غير قابلة للحياه مما يدفع الشعب الفلسطيني الى هجره ارضه والابتعاد عنها نتيجه التلوث البيئي الخطير للمياه والهواء والتربه ومصادره الاراضي لاغراض بناء المستعمرات بما فيها المناطق الصناعيه الثقيلة التي تنتج النفايات والمواد الكيماوية الخطرة والقائها في الاراضي الفلسطينية فضلا عن سيطرته الاحتلال على المصادر الطبيعية وسيطرته على المعابر والحدود .


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