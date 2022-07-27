أول رد رسمي من كلية الزراعة على بحث أثبت وجود لحوم حمير في البرجر واللانشون

الأربعاء، 27-07-2022
12:37 م
أصدرت كلية الزراعة
بجامعة القاهرة بيانًا رسمياً ردا على ما تردد بشأن علاقتها بأحد الأبحاث التي تم
الإعلان عنها والذي تحدث عن خلط لحوم البرجر
واللانشون
بلحوم الحمير
والكلاب.
وقال الدكتور سامح
عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة
جامعة القاهرة، إن البحث المنشور بعدد من المواقع
الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "وجود لحوم مغشوشة في مجموعة
من الأطعمة المجمدة"، لا علاقة لكلية الزراعة
به.
وأكد عميد كلية
الزراعة جامعة القاهرة، في البيان، أن البحث لم يصدر رسميًا في أي دورية علمية
تابعة للكلية أو الجامعة أو في أي تقارير رسمية عن الكلية.
وأشار عميد الكلية إلى
أن الكلية غير مسؤولة عن ما نشر في المواقع الإلكترونية؛ لافتًا إلى أنه لا يوجد
أطباء يعملون بالكلية كما ذكر الخبر، ومشددًا على عدم مسؤولية الكلية عن مضمون ما
صدر به الخبر.
وأهابت جامعة القاهرة
بعدم الانسياق وراء كل ما ينشر من أخبار ومعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي،
كما تهيب الجامعة بالمواقع الإخبارية الرجوع إلى المكتب الإعلامي الرسمي للتأكد من
مدى صحة أي معلومة.