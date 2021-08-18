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بعد أشهر من الحبس.. أول ظهور لـ أروى عمر لحظة الإفراج عنها في السعودية

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اروى
Native
الأربعاء، 18-08-2021 10:50 ص



في أول ظهور لها بعد سجنها لأشهر بسبب تورطها بقضية مخدرات، أطلت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية أروى عمر على متابعيها من خلال مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت وهي في أحضان والدها الذي انهار بالبكاء، كما أنها شاركت صُورة وهي تحتضن والدتها التي استقبلتها لحظة خروجها من السجن.
يذكر أن القضية تعود لـ شهر مارس من العام الحالي بعد تداول وسم "أروى عمر" نتيجة غيابها لـ 15 يوم وقتها قبل أن يتم ربط الأمر بتورطها بقضية مخدرات بعد تصريح رسمي من الجهات الأمنية.
وفي تلك الفترة تم تداول فيديو لـ ابن أروى عمر وهي يبكي واضاف الصبي أن رجال الأمن أخبروه أنهم سيأخذون والدته لنصف ساعة إلا أنها لم تعد للبيت منذ 15 يوم تقريباً.

 

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