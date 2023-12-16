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أول تعليق من شيرين عبدالوهاب على طلاقها من حسام حبيب

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شرين وحسام
السبت، 16-12-2023 03:23 ص نسمه عبد الوهاب
أكد الإعلامي عمرو أديب، طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، موضحًا أنها في حالة جيدة، وكذلك حسام حبيب.
وقال «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، عبر قناة «MBC مصر»، إن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب قررا الطلاق بعد عواصف كثيرة وأشياء كبيرة.

وأشار إلى أن «شيرين» أكدت للبرنامج أن الطلاق تم بالفعل، كاشفًا عن رسالة على لسانها للجمهور، قائلاً: «طلبت مني اطمن الناس عنها، وأنها كويسة جدًا، واطمن الناس عن حسام حبيب وهو كويس جدًا، ولكن هما قرروا الطلاق في النهاية».
ولفت «أديب» إلى أنه أجرى حوارًا مع شيرين، وأكدت له أنها عانت من أمور كثيرة الفترة الأخيرة، متابعًا: «أرجو تكون بداية جديدة للاثنين، حسام مغني وملحن جيد وله معجبيه، أما شيرين نجمة كبيرة وعظيمة».

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