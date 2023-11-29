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تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

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يوسف الشريف
الأربعاء، 29-11-2023 11:47 ص


أعلن الفنان يوسف الشريف عن خبر طلاقه من المؤلفة انجي علاء، وذلك عقب قصة حب دامت لمدة 14 عامًا، مما تسبب في صدمة كبيرة لجمهور الفنان يوسف الشريف ومحبيه.
وأعلن الفنان يوسف الشريف عن طلاقه من المؤلفة إنجي علاء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس" تويتر سابقًا.
وكتب يوسف الشريف: "قدّر الله وماشاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".
وتابع: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير….أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمدلله على كل شيء".

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