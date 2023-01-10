مايا مرسي لإعلامية شهيرة مثيرة للجدل: عيب عليكي





وجهت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، رسالة قوية لإحدى المذيعات على قناة غير مصرية.

وقالت مايا في رسالتها: "أرجو أن تتذكري أن تاريخك.. طبعا إذا كان هيكون عندك تاريخ أصلا.. هيشوفوا ولادك وأحفادك ولن يكونوا فخورين فالمحتوى على الفضاء الإلكتروني بصمة شخصية موجودة مدى الحياة".

وأضافت مايا: "إذا كان مجال دراستك هو الإعلام فأرجو أن تراجعي الكتب والمواثيق الإعلامية التي من الواضح أنك لم تسمعي بها من قبل.. لأن ما تقدميه ليس له أي صلة بالإعلام الحقيقي".

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة: "عيب عليكي بجد وكفاية.. اعملي حساب إن اللي بيشاهد البرنامج اللي بتقدميه جيل بنات وأولاد.. انتي حرفيا بتهدي فكرة الاحترام بين الطرفين والشراكة".

وتابعت مايا: "لازم تعرفي وتتعلمي قبل ما تتطلعي تدينا دروس وتوجهي رسالتك للسيدة المصرية.. بصراحة استحالة يكون ده برنامج حقيقي ده أكيد هيطلع برنامج مقالب في الآخر".

وأكملت: "عيب.. الأفضل إنك تخرجي وتعلني إنك بتعملي برنامج ساخر وبتشتغلي على ترند وإنك لاتقدمي محتوى هادف أصلا".

وقالت مايا مرسي: "أتوجه إلى المحطة التليفزيونية التي تذيع هذا النوع من الهزل الذي لا علاقة له بالإعلام.. وأقول لها إن الاستمرار في برامج تهين المرأة المصرية أمر غير مقبول.. ولا خلاص نقول إن هي دي سياسة القناة "إهانة المرأة المصرية!!!!!!".

وتابعت: "هل عند حضراتكم أي نوع من المتابعة والتقييم ولا عند حضراتكم متخصصين ترند فقط ونسيتوا الإعلام.. تشويه العلاقة بين الزوج والزوجة ذنب لن يغفره لكم الأجيال القادمة".

وأضافت مايا: "على فكرة أنا لم أذكر اسم الإعلامية لأن هيبقى صعب على أولادك يشوفوا المكتوب عنك بعد سنوات من الآن.. لأن زي ما قولتلك إللي بيتكتب في الفضاء الإلكتروني من خلال منصات التواصل الاجتماعي بصمة شخصية موجودة مدى الحياة".

فيما اعتبر نشطاء أن رسالة مايا مرسي، موجهة بشكل غير مباشر إلى الإعلامية ياسمين عز المذيعة بقناة "إم بي سي مصر".