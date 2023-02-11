السبت 11 فبراير 2023
توقيت مصر 19:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تهز دولة عربية.. جثة الأب معلقة في المروحة وزوجته وأطفاله تحت قدميه

ارتجاج في المخ ونزيف وكسور.. نفل علا غانم إلى المستشفى

شاهد.. سبب تناول لاعب الزمالك الشاي في الملعب خلال مبارة بلوزداد

يحيى الفخراني يطالب شيخ الأزهر بتفسير هذه الآية.. وداعية يرد

أول تعليق لأسرة نيرة أشرف على تأييد إعدام قاتلها: ربنا يعذب المتعاطفين معه

الأرصاد: أمطار 3 أيام متواصلة بداية من اليوم على هذه المناطق

"أنا مش فاجرة".. قاتلة أمها ببورسعيد تكتب من داخل السجن: بقيت مدام عشان أخويا

"هربوا من الحرب فماتوا في الزلزال".. مشهد مؤلم لسوري بجوار 25 جثة من عائلته

بالفيديو.. استخراج تركي بعد 100 ساعة تحت الأنقاض وهو يردد القرآن

الحكومة الهندية تدعو للاحتفال بعيد الحب في "حضن البقرة"

ADS
 

أول تعليق لأسرة نيرة أشرف على تأييد إعدام قاتلها: ربنا يعذب المتعاطفين معه

20220624193647914
نيرة وقاتلها
Native
Teads
السبت، 11-02-2023 12:04 م

علّقت كل من هدير وشروق أشرف، شقيقتي الطالبة  "نيرة أشرف" التي قُتلت ذبحًا أمام جامعة المنصورة على يد زميلها محمد عادل، على رفض نقض القاتل حكم إعدامه، وتأييد الحكم النهائي بالإعدام، واصفتين الحكم بأنه "أعاد الحياة لهما من جديد".

وقالت "هدير"، شقيقة نيرة أشرف، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن رفض نقض القاتل لحكم الإعدام "قصاص عادل من قاتل شقيقتها سيكتمل بتنفيذ الإعدام".

وأعربت "هدير" عن سعادتها بالحكم، موجهة الشكر لمن ساند ودعم الأسرة، خلال الفترة الماضية، وكذلك القضاء المصري الذي أصدر الحكم، إذ كتبت: "الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا، يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ألف شكر لكل الناس الجميلة إللي وقفت معنا".
ووجهت رسالة إلى شقيقتها المغدورة بالقول: "ارتاحي يا نيرة، هانت، وسيرجع حقك كاملًا، اتظلمتي وظُلمك ليس هينًا عند رب العالمين، صرختنا من كتر إحساس الظلم ليست هينة عند رب العالمين".
واختتمت داعية الله بتقريب يوم تنفيذ الإعدام بحق محمد عادل، قائلة: "يا من رفعت السماء بلا عمد، عجِّل بأخذ حقها وعذابه وألمه ومن دافع عنه، حاسة إني بآخذ أول نفس لي في الحياة من تاني".
كما أعربت "شروق"، شقيقة نيرة الثانية، عن سعادتها بحكم الإعدام النهائي، إذ كتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "تم رفض النقض، ألف حمد وشكر ليك يارب، الحمد لله".
ووجهت رسالة إلى شقيقتها المغدورة، بالقول: "ارتاحي ياروح قلبي، حقك بيرجع، ربنا يرحمك برحمته الواسعة، ويصبّر قلب أمي، ويصبّرنا على فراقك يا جميلة الجميلات، نيرة أشرف".

 

إقرأ ايضا

476638_0

ارتجاج في المخ ونزيف وكسور.. نفل علا غانم إلى المستشفى

maxresdefault

يحيى الفخراني يطالب شيخ الأزهر بتفسير هذه الآية.. وداعية يرد

y

الأرصاد: أمطار 3 أيام متواصلة بداية من اليوم على هذه المناطق

أخبار متعلقة

337

عاجل / حكم نهائي بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

20220624193647914

حسم مصير قاتل نيرة أشرف اليوم