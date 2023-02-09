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حسم مصير قاتل نيرة أشرف اليوم

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نيرة أشرف ومحمد عادل
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الخميس، 09-02-2023 09:29 ص

تصدر  محكمة النقض اليوم الخميس، حكمها في طعن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، إما بقبول الطعن وإعادة المحاكمة او رفضه وتأييد حكم الإعدام.

 

وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث

 

 كانت محكمة النقض حدت جلسة ٩فبراير الجارى،أولى جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل فى قضية قتله نيرة أشرف إلا أنه صدر قرار بالتأجيل لوجود عطلة رسمية.

 

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