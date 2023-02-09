عاجل / حكم نهائي بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف





أوصت نيابة النقض اليوم الخميس بجلسة نقض محمد عادل المتهم بـ قتل نيرة أشرف على حكم إعدامه في اتهامه بإنهاء حياتها أمام أسوار جامعة المنصورة، برفض الطعن وتأييد الإعدام.

وبدأت اليوم الخميس محكمة النقض نظر طعن محمد عادل، المحكوم عليه بالإعدام في اتهامه بإنهاء حياة نيرة أشرف طالبة المنصورة.

وشهدت محكمة النقض تغيب المتهم محمد عادل في نظر الطعن المقدم منه على حكم إعدامه في قضية نيرة أشرف طالبة المنصورة، كما تغيبت أسرته في جلسة اليوم.

وكشفت حيثيات الحكم على المتهم محمد عادل أنه أطلق العَنانَ لشيطانه ليقُوده إلى طريق الشر والإفساد في الأرض، فوضع مُخططه الإجرامي في هُدوءٍ وروية لإنهاء حياة المجني عليها انتقامًا منها، وعقد العزم على تنفيذه وأعدَّ له عُدته، وفي سبيل تنفيذ هذا الغرض حَدد المكان جامعة المنصورة، والزمان أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، ليَقينهِ من حُضورها الامتحانات بعد أن كانت لا تحضر في الأيام العادية نَظرًا لسفرها إلى القاهرة وشرم الشيخ.