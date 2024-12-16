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أول تحرك رسمي بعد ظهور طفل في فيلم إباحـ.ي مصري

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الإثنين، 16-12-2024 01:56 م

 

أعلنت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحالة واقعة استغلال طفل من أحد الأشخاص في إنتاج فيديو إباحـ.ي ونشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على أرباح مالية، إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام.

وأوضحت "السنباطي" في بيان، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت تلك الواقعة وتم تحرير شكوى عاجلة على خط نجدة الطفل 16000 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

 

عقوبة استغلال طفل لتحقيق أرباح مالية

ومن جانبه، أشار صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن هذه الواقعة تشكل جريمة هتك عرض وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، وجريمة اعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومخالفة لحكم المادة ٢٩١ من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، والقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

 

وشدد على أن المجلس يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم، وسيتصدى لها بكل حزم وقوة، حيث تشكل هذه الوقائع خطرًا على الأطفال فضلًا عن استغلالهم بكل الصور والأشكال، سواء الجنسي أو التجاري بهدف التربح.

 

وأوضح أن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تقوم برصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها.

 

وناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهي خط نجدة الطفل 16000 أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600.

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