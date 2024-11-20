"بطلة الفيديو المخل".. النيابة تحيل هدير عبدالرازق للمحاكمة

قررت النيابة العامة إحالة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة لاتهامها بنشر الفسق والفجور.

وحددت محكمة جنح الاقتصادية، جلسة 30 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة البلوغر هدير عبدالرازق، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي تبثها البلوجر تتضمن محتوى وهي ترتدي الملابس الداخلية بشكل مثير وتظهر بها مفاتن جسدها

يذكر أن البلوجر المصرية هدير عبدالرازق تصدرت محركات البحث، قبل بضعة أشهر، بعد تسريب فيديو فاضح لها بصحبة شاب، ما دفعها لمخاطبة متابعيها لتوضيح الأمر. مؤكده أن من ظهر معها كان زوجها وتم الطلاق .