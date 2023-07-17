أم تقتل أطفالها الثلاثة لسبب غريب!

قتلت امرأة، أبنائها الثلاثة انتقاما من طليقها بسبب خلاف على حضانة الأطفال.

وفي التفاصيل، أقرت الأم القاتلة بأنها وضعت أقراص الغلال السامة في وجبة الطعام الخاصة بأطفالها حتى أصيبوا بتسمم وفارقوا الحياة.

وتبين أن الأم أبلغت الشرطة بأن أطفالها تناولوا أقراصا سامة عن طريق الخطأ، فيما أكدت التحريات عدم صحة أقوال والدة الأطفال الثلاثة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، وفق "العربية نت".

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة على خلافات دائمة مع زوجها، وأنها أقامت ضده قضية "خلع"، وأنه يطالبها بضم الأطفال لحضانته ويصر على أخذهم منها.

وفي الختام، اعترفت الأم بارتكاب الجريمة، وأنها قررت التخلص من الأطفال انتقاما من زوجها، فقامت باصطحابهم للتنزه، واشترت لهم وجبات وعصائر وضعت فيها حبة الغلة السامة، فتناولها الأطفال مما تسبب في إصابتهم التي أودت بحياتهم.