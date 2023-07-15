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بعد إعلانها طلاقها.. نسرين طافش تستمتع بعطلتها في الشانزليزيه

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نسرين طافش
السبت، 15-07-2023 03:09 م نسمه عبد الوهاب
تستمتع الفنانة نسرين طافش بعطلتها الصيفية في باريس وذلك بعد إعلانها مؤخراً طلاقها رسمياً للمرة الثانية من زوجها شريف شرقاوي.

ونشرت "نسرين" صوراً خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية في باريس وبالتحديد بشارع الشانزليزيه على حسابها الرسمي "انستجرام"، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية بعدد من المعالم الشهيرة هناك وعلقت قائلة "لقد أحببت من أنا، وأحب من أنا، وسأظل دائماً نفسي"، ولاقت الصور والتعليق إعجاب متابعيها على حسابها قائلين "حلوة الحلوات نسرين، نحبك كما أنت، غالية الله يحميك".

وتعد هذه المرة الثانية التي تنفصل فيها نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوي، إذ كان الانفصال الأول في شهر سبتمبر الماضي.

يذكر أن نسرين طافش كانت قد عادت إلى زوجها بعد انفصال دام 6 أشهر، وعلق وقتها "شريف" على منشور زوجته بموقع إنستجرام، قائلا: "سعيد وفخور أن أنتي أنا"، لترد عليه نسرين طافش: "أحبك يا حبيبي".

ولم يمر على عودتهما مرة ثانية سوى ما يقرب من شهرين ونصف، ليقررا الانفصال مجددا.

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