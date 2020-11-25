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أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

الأمطار
الارصاد
 
الأربعاء، 25-11-2020 09:28 م أحمد سالم
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن المركز أصدر بيانًا، منذ أيام، عن تعرض البلاد لهذه الأمطار، موضحة حالة الجو ستكون مشابهة لليوم.

وأضافت، خلال مداخلة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الموجة من الأمطار مستمرة حتى يوم الجمعة ولذلك على الجميع توخى الحذر.

وتابعت، أن ما يحدث حاليًا ليس مؤشر لـ الشتاء المقبل، وأنه خلال الـ 10 أيام المقبلة قد تشهد تقلبات جديدة فى الأحوال الجوية، وسيتم الإعلان عنها فى موعدها.

ولفتت إلى أن كل أسبوع هناك حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وأكد أن هناك بيانات بشكل مستمر عن الأحوال الجوية، ونرسل تحذيرات للمحافظات التى سيكون بها أمطار كثيرة.

وأشارت إلى أن الأمطار يوم الجمعة ستكون أمطار خفيفة حتى الظهر، وبعد ذلك ستنتهي، والجميع سيستمتع بمتابعة لقاء الأهلى والزمالك بـ النهائي الأفريقي.
 

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