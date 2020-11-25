الأرصاد: أمطار اليوم لا تقارن بـ«عاصفة التنين»..ما مصير النهائي؟

الأربعاء، 25-11-2020
09:02 م
محمد فضل
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات والاستشعار
عن بعد بهيئة الأرصاد
، إن المركز أصدر بيانًا، منذ أيام، عن تعرض البلاد لهذه الأمطار
،
موضحة "البيان كان 100%".
وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج
"صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن محافظة الإسكندرية
هى أكثر المحافظات التى شهدت أمطار
ًا اليوم.
ولفتت إلى أن القاهرة شهدت أمطار
متوسطة وليست قوية، مؤكدة
أن هذه المياه ليست قوية ولا تقارن بـ عاصفة التنين
.
وأشارت إلى أن حالة الجو يوم الجمعة المقبل ستشهد سقوط بعض
الأمطار
، ولكن سيستمتع الجميع بمشاهدة مبارة الأهلى والزمالك بالنهائي الأفريقي فى
جو ممتع.