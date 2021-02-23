أصوات مرعبة بسطع المريخ ..الباز يحسم الأمر

الثلاثاء، 23-02-2021
11:30 ص
إيمان هاني
رد الدكتور
فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، على ما تداوله
راود مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أصوات مرعبة على كوكب المريخ
، قائلًا:
" هذه الأصوات غير حقيقية ".
وأضاف "الباز"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية
"الحدث اليوم
"، قائلا:" هذه الأصوات المماثلة للأصوات الحقيقية ناتجة
من من حركة الرياح على سطح المريخ
، معقبًا: "الرياح تحمل الكثبان الرملية، وهذا
يصدر صوت مثلما يحدث في الصحراء على الأرض"
وتابع:"
هذه الأصوات لا تعني وجود حياة، خاصة ان الاوكسيجين المتواجد في المريخ
خفيف جدًا ويتواجد
في الطبقات العليا، ولا يسمح بوجود أي نوع من الحياة".