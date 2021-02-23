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أصوات مرعبة بسطع المريخ ..الباز يحسم الأمر

أول رد فعل من الكرملين على «تسمم» المعارض البارز «أليكسي نافالني»
الباز
 
الثلاثاء، 23-02-2021 11:30 ص إيمان هاني
رد الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، على  ما تداوله راود مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أصوات مرعبة على كوكب المريخ، قائلًا: " هذه الأصوات غير حقيقية ".

وأضاف  "الباز"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، قائلا:" هذه الأصوات المماثلة للأصوات الحقيقية ناتجة من من حركة الرياح على سطح المريخ، معقبًا: "الرياح تحمل الكثبان الرملية، وهذا يصدر صوت مثلما يحدث في الصحراء على الأرض"

وتابع:" هذه الأصوات لا تعني وجود حياة، خاصة ان الاوكسيجين المتواجد في المريخ خفيف جدًا ويتواجد في الطبقات العليا، ولا يسمح بوجود أي نوع من الحياة".
 

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