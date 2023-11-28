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أسيرة إسرائيلية مفرج عنها تكشف تفاصيل لقائها بـ"السنوار" داخل نفق

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السنوار
الثلاثاء، 28-11-2023 01:10 م



كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن قائد حركة "حماس" الفلسطينية في غزة يحيى السنوار، التقى عددا من الرهائن المحتجزين من قبل الحركة في أحد الأنفاق.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرانوت" الإسرائيلية نقلا عن أسيرة أُفرج عنها مؤخرا قولها، إنها نقلت في الأيام الأولى من الحرب بين "حماس" وإسرائيل مع رهائن آخرين إلى خان يونس.

وأضافت أنه بعد حوالي ساعة من المشي، دخلوا إلى نفق، وساروا طويلا حتى وصلوا إلى قاعة كبيرة.

وأوضحت أن الأسرى كانوا برفقة مجموعة من مقاتلي حماس، ثم دخل السنوار المكان، وأبدى اهتماما بهوياتهم.

وتابعت: "بعد أن هدأنا أكد لنا أننا لن نتعرض لسوء، وأننا آمنون في هذا المكان".

وقالت الأسيرة المفرج عنها أن السنوار تحدث معهم بالعبرية قائلا: "مرحبا، أنا يحيى السنوار. أنتم أكثر أمانا هنا. لن يحدث لكم شيء"، وغادر المكان بعد هذه الكلمات.

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