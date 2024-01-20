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أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية رغم تراجعات جلسة نهاية الأسبوع

أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية رغم تراجعات جلسة نهاية الأسبوع

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السبت، 20-01-2024 06:53 ص نسمه عبد الوهاب
انخفضت أسعار النفط أقل من 1% عند إغلاق ، لكنها ارتفعت خلال الأسبوع مع تزايد المخاوف بشأن تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط وتعطل الإنتاج على الأسواق.

واستقرت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي عند 73.41 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.90٪ في وقت التسوية، ولكنها ارتفعت خلال الأسبوع من 72.68 دولارًا للبرميل في تسوية نهاية الأسبوع الماضي.


وارتفع النفط الخام الأمريكي 1% هذا الأسبوع مع ترقب المستثمرين ما إذا كانت الهجمات على البحر الأحمر ستؤدي إلى تعطل الإمدادات.
وبالمثل، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 78.56 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.68٪ بعد تسوية يوم الجمعة، إلا أنه سجل ارتفاعاً طفيفاً هذا الأسبوع مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 78.29 دولاراً للبرميل.

وقال تيم سنايدر، الخبير الاقتصادي في شركة ماتادور إيكونوميكس: "معظم الارتفاع في أسعار النفط مدفوع بالمخاطر المتزايدة في الشرق الأوسط والمتاعب في البحر الأحمر".

لم تتوقف التوترات في الشرق الأوسط إنتاج النفط، لكن اضطرابات الإمدادات مستمرة في ليبيا، حيث انخفض الإنتاج إلى أقل من مليون برميل يوميًا بسبب الاحتجاجات التي تستهدف حقول النفط، وفقًا لوزارة النفط.


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